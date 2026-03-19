4月2日より世界配信される柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』のキャラクター相関図と場面写真が公開された。

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原作は、『闇金ウシジマくん』の作者である真鍋昌平による同名漫画。2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数は400万部を超えている。

『未来日記』『離婚しようよ』に続く、TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる本作。監督を務めるのは、『花束みたいな恋をした』『罪の声』などの土井裕泰、『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の山本剛義、『片思い世界』で助監督を務めた足立博。脚本は、『無能の鷹』（テレビ朝日系）などの根本ノンジが担当する。また、『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）などを手がけた那須田淳がプロデューサーを務め、『地面師たち』を生み出したNetflixと初タッグを組む。

九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人役を柳楽、その九条の元で突然、居候弁護士、通称イソ弁として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司をSixTONESの松村北斗がそれぞれ演じる。そのほか、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシ、後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍（シソンヌ）、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真、黒崎煌代、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）、石川瑠華らが出演する。

公開されたキャラクター相関図では、主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）を中心に、法曹界から裏社会の住人まで、現代社会の闇を象徴するキャラクターたちが網の目のように繋がっており、九条を取り巻く一筋縄ではいかない対立構造が見て取れる。九条の道徳や倫理に縛られない仕事ぶりに衝撃を受け、自身の信じる正義との狭間で揺れ動く新人エリート弁護士・烏丸真司（松村北斗）との関係に加え、厄介な案件を次々と九条のもとに持ち込む半グレ組織の壬生（町田啓太）や、NPO法人の代表を務める薬師前仁美（池田エライザ）、そんな九条や壬生を執念深く追う刑事・嵐山義信（音尾琢真）、さらには、圧倒的な威圧感を放つ伏見組・若頭の京極（ムロツヨシ）といった裏社会の面々や九条と兄弟である検事・鞍馬蔵人（生田斗真）の姿も。

あわせて公開された場面写真には、九条と烏丸のバディでありながら絶妙な距離感を感じさせる1枚をはじめ、マスコミに追われる九条が被害者にそっと寄り添う姿も。また、正義を信じる薬師前と烏丸の様子や、執念の捜査を進める刑事・嵐山と壬生が対峙する緊迫の瞬間も捉えられている。そして、全身に刺青を背負い無慈悲なオーラを纏う京極や、知的な風貌の裏に狂気を滲ませる壬生の姿も写し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）