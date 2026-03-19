米軍が手こずるイランの「シャヘド」米国とイスラエルによるイラン攻撃は２月28日、トランプ米大統領が「エピック・フューリー（Epic Furys＝壮絶な怒り）」と名づけた大規模な爆撃作戦で幕を開けた。新聞各紙は「米軍、能力を誇示」などの見出しで報じ、米中央軍は、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の司令部やミサイル関連施設など1250か所以上の軍事目標を空爆したと発表した。だがその翌日、イランは攻撃型無人機「シャヘド