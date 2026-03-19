米国の見通しの甘さを看破「ぜひ行きたいが、戦争のことを考えると、今はここにいなければならないと感じている。このため1カ月ほど延期するよう申し入れた」――。ドナルド・トランプ米大統領は3月16日（米東部時間）午後、ホワイトハウス（WH）で行われたイベントで、記者団に今月31〜4月2日の中国国賓訪問予定を延期することを中国側に要請したと語った（米ブルームバーグ通信）。訪問まで2週間に迫る同日、フランスのパリで行