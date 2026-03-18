nishikawaにて、「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」が登場する世界的人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』デザインの商品を対象に、2026年3月18日（水）より「スヌーピー2026 スプリングキャンペーン」が開催される。＞＞＞nishikawa『PEANUTS』春夏新商品やノベルティをチェック！（写真11点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグ