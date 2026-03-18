【PEANUTS】新生活をスヌーピーの寝具で！ nishikawa「スヌーピー2026 スプリングキャンペーン」開催！
nishikawaにて、「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」が登場する世界的人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』デザインの商品を対象に、2026年3月18日（水）より「スヌーピー2026 スプリングキャンペーン」が開催される。
＞＞＞nishikawa『PEANUTS』春夏新商品やノベルティをチェック！（写真11点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんな『PEANUTS』の仲間たちがデザインされた商品を対象にしたキャンペーンでは、期間中、nishikawaの『PEANUTS』商品を3300円（税込）以上購入した方を対象に、ノベルティとして「くっつき風呂敷タオル」がプレゼントされる。こちらは、スヌーピーと仲間たちのかわいいデザインで、表面と裏面を合わせるだけでピタッとくっつき風呂敷のように包める便利なアイテムだ。
そして気になる『PEANUTS』の新商品、2026年春夏シーズンは、コミックに登場する仲間たち「ピーナッツ・ギャング」が大集合した、楽しくてかわいいアートが魅力のシリーズ「PEANUTS GANG COLLECTION」が新登場。掛けふとんカバー、ピローケース、タオルケットなどを展開する。また、スヌーピーと仲間たちがビーチでハッピーに楽しむデザインの「SUMMER BEACH COLLECTION」では、サラッとした素材で暑い夏も快適に使えるクールケットが登場。新生活のスタートにぴったりな、カラフルで明るいベッドルームを演出してくれる。
新生活を迎える方、新シーズンへ模様替えを考えている方、ぜひ『PEANUTS』の寝具を揃えて、ノベルティもゲットしちゃおう。
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
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『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そして気になる『PEANUTS』の新商品、2026年春夏シーズンは、コミックに登場する仲間たち「ピーナッツ・ギャング」が大集合した、楽しくてかわいいアートが魅力のシリーズ「PEANUTS GANG COLLECTION」が新登場。掛けふとんカバー、ピローケース、タオルケットなどを展開する。また、スヌーピーと仲間たちがビーチでハッピーに楽しむデザインの「SUMMER BEACH COLLECTION」では、サラッとした素材で暑い夏も快適に使えるクールケットが登場。新生活のスタートにぴったりな、カラフルで明るいベッドルームを演出してくれる。
新生活を迎える方、新シーズンへ模様替えを考えている方、ぜひ『PEANUTS』の寝具を揃えて、ノベルティもゲットしちゃおう。
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