侍ジャパンメンバーの近藤健介（32）が3月16日、Instagramを更新。WBC今大会を振り返った。 【関連】「このダルさんの言葉が全てだよ」ダルビッシュ有、WBCによせた長文で“誹謗中傷”をシャットアウト！侍Jへの思いに「圧力がすごい」「これでWBCの悪口はおしまいね」 「WBC応援ありがとうございました」と投稿されたのは、WBC大会中のオフショット。近藤は「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず