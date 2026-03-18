侍ジャパンメンバーの近藤健介（32）が3月16日、Instagramを更新。WBC今大会を振り返った。

【関連】「このダルさんの言葉が全てだよ」ダルビッシュ有、WBCによせた長文で“誹謗中傷”をシャットアウト！ 侍Jへの思いに「圧力がすごい」「これでWBCの悪口はおしまいね」

「WBC応援ありがとうございました」と投稿されたのは、WBC大会中のオフショット。近藤は「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした」とつづり、「自分の力の無さ、そしてメジャーのトップクラスの選手との力の差を肌で感じました。まだまだ鍛え直します」とコメントした。

【画像】WBC大会の近藤健介（画像は近藤健介Instagramより引用）

そして「また、選手に対して心無い言葉が届いているとも聞いています。もちろん結果はしっかり受け止めています」と世間の反応に触れ、「ただ、その言葉に叱咤があるのかどうかは、選手自身が一番分かります」と話し「応援よろしくお願いします」と締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「日本の誇りです！」「何も悪いことなんてしてない！」「謝る必要は全くないです」「胸を張って帰ってきてください」「ファンは誰も責めません！！」「どんなお気持ちで書かれたか…想像するだけで涙が出ます」「選手を守る言葉を発せる近ちゃんかっこいいです！」とエールが送られた。