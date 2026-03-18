米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、金融市場ではリスクオフの動きが意識されているが、2022年のロシアによるウクライナ侵攻時と比べると、今回の市場への影響は限定的との見方もある。【こちらも】ドル円の適正水準はどこか購買力平価の視点特に金融環境の違いが、相場の耐性を高めているとの指摘が多く、短期的な動揺はあっても、全面的なリスク回避にはつながりにくい状況といえる。実際、株式市場では一時的に売