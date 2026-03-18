3月20日から25日にかけて、ENEOSが協賛する「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会 ENEOSトーナメント」が岡山県で開催される。会場は倉敷スポーツ公園マスカットスタジアムをはじめとする岡山県内の8会場。前回大会（第16回大会）の様子（写真提供：全日本軟式野球連盟）この大会は、公益財団法人全日本軟式野球連盟（JSBB）および全国新聞社事業協議会が主催。高校野球の「春のセンバツ」と同様に、中学生軟式野球の