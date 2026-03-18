速報です。きょう午前、大江町で火災があり、現在消火活動が行われています。 【画像】燃える簡易トイレ、立ち尽くす人々 こちら午前11時すぎの山形市白山のTUYの情報カメラの映像です。上空に黒煙が上がっているのが見えます。 消防によりますと、午前11時ごろ山辺町に住む住民から「黒煙が上がっている」と通報がありました。午前10時50分ごろには大江町で住民から「簡易トイレが燃えている」などと通報があったということで