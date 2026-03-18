岡山・南区で発生した山火事2025年3月 2025年に全国各地で大規模な山火事が発生しました。山火事を防ごうと、岡山市が2026年4月から「林野火災警報」と「林野火災注意報」の運用を開始します。 発令地域は、岡山市消防局管内の岡山市と吉備中央町です。対象区域は、森林法で定義する「森林」です。発令中、火遊びやたき火をしないなど火の使用が制限されます。 発令の条件は、「林野火災注意報」が3日間の合計降水量が