ガソリン高騰で気になる燃費…最も低燃費な仕様とは？2026年2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東のホルムズ海峡は事実上の封鎖状態となっています。ホルムズ海峡は、世界各国、特にアジア諸国にとって原油調達の重要なルートです。日本では2025年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、1リットルあたり25.1円の上乗せがなくなったことで、歓迎の声があがっていました。【画像】超いいじゃん！