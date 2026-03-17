余剰在庫となった商品をメーカーから仕入れて低価格で販売する店が18日、山陽小野田市のショッピングセンター内にオープンします。「おのだサンパーク」の1階にオープンするのは、オフプライスストア「アエナ」です。東京に本社を置く「アエナ」が全国におよそ230店舗をチェーン展開していて、県内では初出店となります。店内に並ぶ食品や化粧品、日用品、雑貨などはパッケージが