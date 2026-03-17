前輪駆動のシンプルなパワートレイン現行のボルボV60は、登場から8年も過ぎている。しかし、スウェーデン・ブランドを特徴付けてきたステーションワゴンは今、1つの時代の終わりを迎えようとしている。改めて、その魅力を確かめてみたいと思う。【画像】最大の魅力は流暢な乗り心地ボルボV60欧州には残るステーションワゴンの選択肢全123枚英国では、V60の販売は2023年に1度終了していた。ところが根強い需要は存在し、ブラ