慢性腰痛、椎間板ヘルニア、座骨神経痛と一言で腰痛と言っても種類が多く、痛みも多岐にわたる。日本人の8割ほどが悩んでいると言われる腰痛について、2026年3月17日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）がとりあげた。大下容子さんは腰痛ベルト使用中、吉永みち子さんは、1日1万歩を歩く。大下容子さん「腰痛ベルトをこの冬は巻いて寝ていた」スタジオではスポーツ解説者の松岡修造さんが「腰痛予防最前線」を