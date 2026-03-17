米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が3月17日、自身のXを更新。アドバイザーとして携わったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、そして野球日本代表「侍ジャパン」について、胸中を明かした。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪” まさかの事態に「AIでも想像出来なかった」と驚きの声 ダルビッシュは「目指していた終