ザクザク食感がくせになる！「ブラックサンダー」コラボフェア全国のファミリーマートでは、「ブラックサンダー」コラボフェアを開催中！ザクザク食感で広く愛されているロングセラーチョコレート菓子「ブラックサンダー」。今回のコラボでは、ブラックサンダーの食感をふんだんに楽しめる商品はもちろん、北海道・京都・大阪限定のご当地サンダーとのコラボ商品も全国の店舗で楽しめます。全11種類というラインナップは、シリーズ