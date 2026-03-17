全国のファミリーマートでは、「ブラックサンダー」コラボフェアを開催中！

ザクザク食感で広く愛されているロングセラーチョコレート菓子「ブラックサンダー」。今回のコラボでは、ブラックサンダーの食感をふんだんに楽しめる商品はもちろん、北海道・京都・大阪限定のご当地サンダーとのコラボ商品も全国の店舗で楽しめます。全11種類というラインナップは、シリーズ史上最多なのだとか！

「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」268円

「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」268円

昨年人気だった「ザクザクチョコクッキーサンド」が、「大阪ブラックサンダー」の濃厚でコテコテな味わいにパワーアップ。チョコとキャラメルの相性を存分に楽しめます。

もちもち食感のクレープ生地で、チョコホイップとザクザク食感のココアクランブルを包んだクレープです。昨年から配合を見直し、モチザク感がさらにUPして再登場！



「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」238円

北海道限定「白いブラックサンダー」をイメージした味わいと食感のクッキー＆クリームシューです。ゴツゴツしたココアクッキー生地の中には、北海道牛乳を使用したバニラクリームとクランチがたっぷり！



「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」258円

京都限定の抹茶味のブラックサンダーをイメージしたガトーショコラです。ガトーショコラ生地にココアクランブルをトッピングして抹茶チョコソースをかけた、味わい深い一品。



「ブラックサンダー メロンパン」198円

メロンパンにチョコクリームを絞り 、バタービスケットとココアビスケットを乗せ、さらにチョコレートでコーティング。ブラックサンダーの味わいとザクザク食感をパンで表現しています。

「ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）」198円

「ブラックサンダー チョコタルト」248円

北海道牛乳を使用したクッキードーナツに、バタービスケット、イチゴチョココーティング、ココアビスケットをトッピング。

ココアタルトにチョコチップとチョコ生地を入れ、ココアビスケットをトッピングして焼き上げた、ブラックサンダーをイメージしたチョコタルトです。

※数量限定



「白いブラックサンダー チョコクッキー」248円

北海道限定「白いブラックサンダー」をイメージし、北海道牛乳を使用したチョコクッキーです。チョコチップとココアビスケット入りのザクザク食感のクッキーにホワイトチョコをかけ、ココアビスケットをトッピング。

※数量限定



「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」348円

「大阪ブラックサンダー」と、ファミマの人気アイスがコラボ！ 「たべる牧場」のミルクアイスに、クッキーを混ぜ込んだキャラメルアイスとココアクッキーを組み合わせています。※数量限定

「ブラックサンダーチョコモナカ」348円

2種類のクッキーをチョコに混ぜ込み、ブラックサンダーをイメージしたモナカアイス。アイスにはカカオマスとココアパウダーを配合し、チョコ感をたっぷりと味わえます。

※数量限定



「ブラックメロンパンダーひとくちサイズ」138円

メロンパンの味わいをイメージした進化系お菓子「ブラックメロンパンダー」。フランス発酵バターを使用した、香ばしい味わいが楽しめます。

※数量限定

ザクザク食感がたまらない「ブラックサンダー」コラボ商品の数々！ 全国のファミリーマートで販売しているので、ぜひお近くの店舗で見てみてくださいね♪



■ファミリーマート「ブラックサンダー」コラボフェア

期間：販売中

場所：全国のファミリーマート店舗

※画像はイメージです。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合あり。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品あり。



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Text：中川葉月



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