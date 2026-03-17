【ファミマ新商品】大人気「ブラックサンダー」コラボフェア！シリーズ史上最多の11種類を発売中
ザクザク食感がくせになる！「ブラックサンダー」コラボフェア
全国のファミリーマートでは、「ブラックサンダー」コラボフェアを開催中！
ザクザク食感で広く愛されているロングセラーチョコレート菓子「ブラックサンダー」。今回のコラボでは、ブラックサンダーの食感をふんだんに楽しめる商品はもちろん、北海道・京都・大阪限定のご当地サンダーとのコラボ商品も全国の店舗で楽しめます。全11種類というラインナップは、シリーズ史上最多なのだとか！
「ご当地サンダー」をイメージした商品も！気になるラインナップをご紹介
「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」268円昨年人気だった「ザクザクチョコクッキーサンド」が、「大阪ブラックサンダー」の濃厚でコテコテな味わいにパワーアップ。チョコとキャラメルの相性を存分に楽しめます。
「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」268円
もちもち食感のクレープ生地で、チョコホイップとザクザク食感のココアクランブルを包んだクレープです。昨年から配合を見直し、モチザク感がさらにUPして再登場！
「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」238円
北海道限定「白いブラックサンダー」をイメージした味わいと食感のクッキー＆クリームシューです。ゴツゴツしたココアクッキー生地の中には、北海道牛乳を使用したバニラクリームとクランチがたっぷり！
「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」258円
京都限定の抹茶味のブラックサンダーをイメージしたガトーショコラです。ガトーショコラ生地にココアクランブルをトッピングして抹茶チョコソースをかけた、味わい深い一品。
「ブラックサンダー メロンパン」198円メロンパンにチョコクリームを絞り 、バタービスケットとココアビスケットを乗せ、さらにチョコレートでコーティング。ブラックサンダーの味わいとザクザク食感をパンで表現しています。
「ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）」198円北海道牛乳を使用したクッキードーナツに、バタービスケット、イチゴチョココーティング、ココアビスケットをトッピング。
「ブラックサンダー チョコタルト」248円
ココアタルトにチョコチップとチョコ生地を入れ、ココアビスケットをトッピングして焼き上げた、ブラックサンダーをイメージしたチョコタルトです。
※数量限定
「白いブラックサンダー チョコクッキー」248円
北海道限定「白いブラックサンダー」をイメージし、北海道牛乳を使用したチョコクッキーです。チョコチップとココアビスケット入りのザクザク食感のクッキーにホワイトチョコをかけ、ココアビスケットをトッピング。
※数量限定
「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」348円「大阪ブラックサンダー」と、ファミマの人気アイスがコラボ！ 「たべる牧場」のミルクアイスに、クッキーを混ぜ込んだキャラメルアイスとココアクッキーを組み合わせています。
※数量限定
「ブラックサンダーチョコモナカ」348円
2種類のクッキーをチョコに混ぜ込み、ブラックサンダーをイメージしたモナカアイス。アイスにはカカオマスとココアパウダーを配合し、チョコ感をたっぷりと味わえます。
※数量限定
「ブラックメロンパンダーひとくちサイズ」138円
メロンパンの味わいをイメージした進化系お菓子「ブラックメロンパンダー」。フランス発酵バターを使用した、香ばしい味わいが楽しめます。
※数量限定
ザクザク食感がたまらない「ブラックサンダー」コラボ商品の数々！ 全国のファミリーマートで販売しているので、ぜひお近くの店舗で見てみてくださいね♪
■ファミリーマート「ブラックサンダー」コラボフェア
期間：販売中
場所：全国のファミリーマート店舗
※画像はイメージです。
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合あり。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品あり。
Text：中川葉月
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