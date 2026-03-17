栗林小学校で行われた卒業式17日 旅立ちの日です。香川県の多くの小学校で17日、卒業式が行われました。児童が6年間過ごした学び舎を巣立ちました。 高松市の栗林小学校では、6年生212人が卒業式に臨みました。担任から名前を呼ばれた卒業生は、凛とした様子で溝内哲也校長から卒業証書を受け取りました。 （卒業生は―）「修学旅行で協力することの楽しさや協力することの大切さを強く感じました」「優しく