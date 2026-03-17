青春時代の愛車だった人もいるだろう。また、知らない世代には新鮮に映るのが、復活したホンダのプレリュードだ。洗練されたクーペスタイルと最新のハイブリッドシステムの組み合わせは実に魅力的。その実力のほどを、無類のクルマ好き、ゴルフ好きとして知られる松任谷正隆さんが本音で語る！【写真】後ろ姿がグラマラスなのもまさにクーペ！編集部（以下、編）：今日のクルマはこれです。ニュープレリュード。松任谷（以下、松）