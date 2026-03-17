AOI Pro.、大林組、JFEエンジニアリング、ダイナミックマッププラットフォーム、ダイフク、中部電力、T2、日東工業、富士通、三井倉庫ロジスティクス、三菱地所、三菱重工業、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、2025年5月に高速道路直結型の次世代モビリティ拠点網の構築を目指すコンソーシアム「高速道路直結型ステーションハブ推進協議会」を設立していた。同コンソーシアムは3月17日、設立から協議会のメンバー募集や協