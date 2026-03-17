【モデルプレス＝2026/03/17】お笑いタレントの山田花子が、3月16日までに自身のブログを更新。次男のシール帳を公開した。【写真】51歳女芸人「コレクションが素敵」部屋着姿で自慢のシール帳を見つめる次男◆山田花子、次男のシール帳ショット山田は3月15日の「お喋りが止まらない」と題した投稿で「ロナウドちゃんがハマっているシール」「シール帳眺めてます」とつづり、次男がシールにハマっていることを報告。「お友達にもら