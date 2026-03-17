将棋の第74期王座戦二次予選2回戦が3月17日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、本田奎六段（28）と斎藤明日斗六段（27）が現在対局中だ。注目の“同門対決”は、振り駒で本田六段の先手番に決定。戦型は矢倉対雁木の出だしとなった。【映像】本田六段VS斎藤六段 注目の“兄弟”対決両者は、宮田利男八段（73）門下の兄弟弟子だ。これまでに公式戦では4局の対戦があり、兄弟子の本田六段が3勝、斎藤六段が1勝を飾っている。両