愛知県新城市の宇連ダムでは17日午後にも貯水率が0％になる見込みで、朝から緊急で、ダムの底に溜まった水をくみ上げる作業が始まりました。豊川用水の水源である新城市の宇連ダムでは深刻な水不足が続いていて、貯水率は午前10時時点で0.1％、午後1時には0％となる見込みです。この事態を受け、宇連ダムでは17日朝から、管理する水資源機構の職員らが、普段は使わないダムの底に溜まった土砂が混じった水をポンプを使ってく