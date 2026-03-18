愛知県豊橋市では「夜間、水道ノータッチ運動」と題し、23時から5時まで水道の使用自粛を促している。 18日現在、愛知県の豊川用水（豊橋市、豊川市、蒲郡市などが対応エリア）では降水量低下による水不足が問題化しており、2025年８月より段階的に節水を行ってきた。 豊川用水をはじめ宇連ダムや大島ダムなどの愛知県東南部に設置してあるダムが、軒並み貯水量が低下しており、特に宇連ダムに関しては17日夜の時点で貯水