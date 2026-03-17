Leicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」と「REDMI Note 15 Pro 5G」がSoftBank Free Styleで販売開始！ソフトバンクは17日、同社が提供する携帯電話サービス「SoftBank」の公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）を取り扱う「SoftBank Free Style」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/freestyle/ ）において最新プレ