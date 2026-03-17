「金融庁の指導なので」――突然の契約打ち切り通告ナンバープレートを取得せず、自賠責保険にも加入しないまま無免許で走る電動バイクなどが社会問題化し、警察が取締りを強化しています。そのような“無保険車”が、車検のあるバイクやクルマでも増える可能性が出てきています。 【え…！】「無保険」で捕まった車両が「栃木県警察」と書いてあるんだが…（写真）2025年末頃、関西地方のあるバイクショップが、保険会社から電