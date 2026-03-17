ロハスを巡る誤情報にファンが動揺した(C)Getty Imagesドジャースの37歳ベテラン、ミゲル・ロハスを巡る情報がファンをざわつかせた。【動画】9回1死から起死回生！ロハスの同点ホームランを見る米メディア『The Athletic』のエバン・ドレリッチ記者が現地時間3月16日、ロハスが禁止薬物違反により、80試合の出場停止になると自身のXで報じた。しかし、その直後に投稿を削除している。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』