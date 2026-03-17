【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,946.41 △387.94（3/16）NASDAQ：22,374.18 △268.82（3/16） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反発しました。原油先物相場の上昇が一服したことで、幅広い銘柄に買い戻しの動きが見られました。ベッセント米財務長官が「イランの船舶はすでにホルムズ海峡の通過を開始しており、米国としてこれを容認している」と発言し、エネルギー供給の安定