世界の一流プロのスイングはお手本中のお手本。「これぞ理想！」という形や動きを星野豪史がポジション別にセレクト＆解説。マネるだけでなく、見ているだけでもイメージがよくなりうまくなれる連続写真をご覧ください！ フォローまで顔を下に向ける 腕と体を一体化させてテークバックするとヘッドを低く動かせる。インパクトゾーンも低く長くなるので、方向性がアップする ローリ&#