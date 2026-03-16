2026年3月14日、台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は、Netflix（ネットフリックス）の実写ドラマシリーズ「ONE PIECE（ワンピース）」シーズン2のプロモーションイベント「媽祖護航！麦わら海賊大パレード」が台湾の高雄港にて盛大に開催されたと報じた。記事によると、同日開催されたイベントは8万人を超えるファンが押し寄せる大盛況となった。海の守護神・媽祖のもと出航したパレードの先頭を飾ったのは「ゴーイング・メリー号」。船体