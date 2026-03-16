2026年3月14日、台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は、Netflix（ネットフリックス）の実写ドラマシリーズ「ONE PIECE（ワンピース）」シーズン2のプロモーションイベント「媽祖護航！麦わら海賊大パレード」が台湾の高雄港にて盛大に開催されたと報じた。

記事によると、同日開催されたイベントは8万人を超えるファンが押し寄せる大盛況となった。海の守護神・媽祖のもと出航したパレードの先頭を飾ったのは「ゴーイング・メリー号」。船体の周囲には打ち寄せる波の演出効果が加えられ、ゆっくりと高雄港へと進入した。記事は「非常に迫力のある光景を作り出した」と評した。

イベントではシーズン2の重要キャラクターである巨大クジラ・ラブーンの特大バルーンも登場し、会場のファンから大きな歓声が上がった。パレードの隊列も豪華で、特に巨人族の戦士・ブロギーとドリーの高さと迫力は圧倒的だったという。記事は「24平方メートルにも及ぶ巨大な海軍旗が港の岸辺ではためくと、一帯はまるで映画のワンシーンが現実になったかのような光景となった」と伝えた。

「ONE PIECE」パレード



記事によると、来場者はこの貴重な瞬間を撮影しようと、次々にスマートフォンを取り出していたほか、会場には1000人を超えるコスプレイヤーが集結し、モンキー・D・ルフィやロロノア・ゾロなどの麦わらの一味をはじめ、ニコ・ロビン、Mr．13、さらにはポートガス・D・エースまで、多彩なキャラクターが勢ぞろいしたようだ。

また、隊列がステージに到着すると、麦わらの一味5人組とトニートニー・チョッパーが登場しパフォーマンスを披露。会場の熱気は最高潮に達し、こうして高雄港の埠頭（ふとう）一帯は巨大な海賊カーニバルの会場と化したという。

なお、Netflix台湾のThreads（スレッズ）公式アカウントによってイベント当日の様子が投稿され、台湾のネットユーザーからは「最高だね」「かっこいい！」「Netflixありがとう」「すごく楽しかった」「クジラが道を歩いてるの見たけど、本当にめちゃくちゃ興奮した」との声が寄せられた。（翻訳・編集/岩田）