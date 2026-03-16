【モデルプレス＝2026/03/16】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛が16日、都内で開催された映画「鬼の花嫁」大ヒット祈願イベント＆完成披露試写会に出席。互いの印象の変化を明かした。【写真】キンプリ永瀬廉、華やか和装姿で登場◆伊藤健太郎、永瀬廉との「弱虫ペダル」共演を回顧本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画を実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜