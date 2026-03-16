AOKIが展開する『ORIHICA』は、3月18日に千葉県習志野市にグランドオープンする「イオンモール津田沼South」の4階に、「ORIHICA イオンモール津田沼South店」を出店すると発表した。千葉県内には9店舗目の出店。ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、重点出店地域である関東エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図る。「ORIHICA イオンモール津田沼South店」「イオンモール津田沼South」は、「