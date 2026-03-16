俳優・黒田アーサーが15日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手らとの写真をアップし、久々の再会を果たしたことを明かした。 【写真】時間が一気に埋まるあっという間に意気投合の大物歌手とイケメン俳優 黒田は「吉幾三さんと久しぶりに再会出来ました!!」と報告。思春期の少女たちのひと夏の体験を描いた1985年のTBS系ドラマ「夏・体験物語」で共演し、吉は教師役、黒田はプレーボーイの大