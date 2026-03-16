俳優・黒田アーサーが15日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手らとの写真をアップし、久々の再会を果たしたことを明かした。



【写真】時間が一気に埋まる あっという間に意気投合の大物歌手とイケメン俳優

黒田は「吉幾三さんと久しぶりに再会出来ました!!」と報告。思春期の少女たちのひと夏の体験を描いた1985年のTBS系ドラマ「夏・体験物語」で共演し、吉は教師役、黒田はプレーボーイの大学生・沢村勇役を演じた。「亡くなられた中山美穂ちゃん主演のドラマ 今でも覚えてるのは僕が吉さんの楽屋に 遊びに行くといつも優しくして頂き 面白い話で笑わせてくれたり ギターを弾いて曲を書いてる姿を 鮮明に覚えています」と懐かしんだ。



「そんな吉さんと30数年ぶりに再会 ずっとお会いしたかったからちょー感激 吉さんの長女のKUさんとは

マッスル力也さんを通して最近お友達になり、次女のミミちゃんとは20年以上まえに 舞台で共演してよく一緒に遊んでました。」とファミリーとの縁を明かす。俳優・マッスル力也を通じて友人となったKUは歌手として活躍しており、次女の女優・寿三美とは24年6月に「22年ぶりの再会！」と記し、2ショットを公開している。



「念願の吉幾三パパと再会出来ました」と待望だったことをうかがわせた黒田。ほかにも、ものまねタレント・はたけんじ、元アイドルで現在は大阪芸大短期大の教授を務めている女優・芳本美代子とも顔を合わせたことを伝え、「久しぶりに会えて嬉しかったー」と結んだ。



黒田は1982年、日本テレビ系ドラマ「名犬ゴローの冒険 ビバ！カナダ」で俳優としてデビュー。NHK大河ドラマ「徳川慶喜」などに出演。2007年に23歳下の一般女性と結婚するも離婚。11年に17歳下の一般女性と再婚している。



（よろず～ニュース編集部）