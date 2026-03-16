日本ケンタッキー・フライド・チキンは3月18日から、「とりの日パック」(1,250円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。「とりの日パック」(1,250円)○「とりの日パック」期間を拡大して販売「にわ(28)とり」の語呂合わせから、毎月28日は"にわとりの日"。同社ではこの日に合わせて、「オリジナルチキン」と「ナゲット」をおトクに楽しめる商品を販売している。今回は"春休み特別!期間拡大!!「とりの日」パック"とし