上位をホンダのアドベンチャーモデルが席巻バイク業界のよりよい未来を考え、新しい価値を調査・分析し、その内容を広く社会に発信することを使命とするバイク未来総研は、第55回となる「リセール・プライス」の高いバイクランキングを発表しました。同調査では、2025年9月から2025年11月までの期間に、新車での購入が可能なバイクを対象として実施されました。オークションにおける平均落札金額と新車販売価格を基に、Bike Li