上位をホンダのアドベンチャーモデルが席巻

バイク業界のよりよい未来を考え、新しい価値を調査・分析し、その内容を広く社会に発信することを使命とするバイク未来総研は、第55回となる「リセール・プライス」の高いバイクランキングを発表しました。

同調査では、2025年9月から2025年11月までの期間に、新車での購入が可能なバイクを対象として実施されました。オークションにおける平均落札金額と新車販売価格を基に、Bike Life Labが独自に算出した「リセール・プライス」をポイント化し、その数値の高さでランキングを作成したものです。

【画像】超カッコいい！ これが「リセール・プライス」ランキング入りしたバイクです！ 画像で見る（21枚）

このポイントは、バイクユーザーが新車や中古車を購入する際の参考情報として活用されることを目的としています。

リセール・プライスの高さは、すなわち需要の高さ、つまり「人気のあるバイク」であると解釈することも可能です。

55回目を迎えた今回の調査で頂点に立ったのはホンダの「X-ADV」で、2022年7月のランキングで初めて登場して以来、その存在感を示し続けています。

X-ADVは、ビッグスクーターの利便性とアドベンチャーモデルのデザイン・性能を融合させたユニークなコンセプトを持つモデルです。その特性から、市街地での走行から本格的なツーリング、さらにはアウトドアレジャーまで、あらゆるシーンに対応できるオールラウンドな性能が高く評価されています。

国内市場のみならず、海外でもその需要は高く、2位に6.7ポイントという大差をつけての首位獲得となりました。

そして2位には、ホンダの大型アドベンチャーとして長年にわたり人気を博している「CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission」がランクイン。このモデルは、オンロードでの快適な走行性能はもちろんのこと、未舗装路における高い走破性を兼ね備えています。

特に、搭載されているデュアルクラッチトランスミッション（DCT）は長距離ツーリングでの快適性に大きく貢献し、欧州を中心に世界各国で高い人気を集めています。

続いて3位に入ったのは、同じくホンダの「CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES DCT」です。こちらは電子制御サスペンションを標準装備した上級モデルであり、ライディングモードに応じてサスペンションの特性が変化するほか、乗員の人数や積載する荷物の有無などを細かく設定できる機能が特徴です。これにより、ライダーは常に最適化された乗りやすさと快適なツーリングを享受できると評価されており、中古バイク市場においても高い人気を維持しています。

4位には、ヤマハ「MT-09 SP」がランクインしました。MT-09シリーズは、水冷並列3気筒エンジンを搭載したネイキッドバイクであり、車両重量が190kg台と大型モデルの中では比較的軽量な点が特徴です。鋭い加速性能と取り回しのしやすさを両立しており、街乗りからツーリングまで幅広く活躍できることから、高い人気を誇っています。

2024年の仕様変更では、ヘッドライトを含む外観スタイルが一新されたほか、クルーズコントロールやバックスリップレギュレーターといった電子制御システムが新たに導入されました。メーターパネルも視認性に優れた5インチサイズのカラー液晶となり、機能性が向上しています。

今回ランクインしたSPモデルは、オーリンズ製の高性能サスペンションやブレンボ製のブレーキキャリパーなどを標準装備した上位仕様です。発売から約1年が経過し、中古バイク市場での流通量が増加し始めたことで、中古での購入を検討するユーザー層が拡大している背景がうかがえます。

なお、5位以下はホンダ「ADV160」、ヤマハ「MT-09」、ホンダ「スーパーカブ C125」、カワサキ「Z900RS SE」、ホンダ「PCX125」、カワサキ「Ninja ZX-10R」という結果になりました。

今回のランキング結果について、バイク未来総研の所長である宮城光氏は詳細な分析を行っています。

依然としてホンダのアドベンチャーおよびツーリング系モデルが上位で強い存在感を示していると指摘。これらのモデルは走行シーンを選ばず、通勤や街乗りからロングツーリングまでこなせる多用途性が高く評価され、快適な街乗り性能とロングツーリング適性の融合が再販価値をさらに高めていると分析しています。

その一方で、MT-09のようなミドルサイズのスポーツネイキッドも、高性能でありながらコストパフォーマンスに優れている点が、合理性を重視するユーザーから高い支持を得ていると述べています。若手から中堅層にとって、間違いのないマシン選択肢と言えるでしょう。

また、スーパーカブやPCX125といったモデルは、移動手段として確実な選択肢であり、特にホンダというブランドが持つ価値の落ちにくさが、リセール・プライスに反映されている傾向が読み取れるとしています。

レトロスポーツ系のZ900RSについては、人気は依然として高いものの、市場は少し落ち着きを見せ始めたと分析。このセグメントにはホンダ「CB1000F」の発表もあり、購買層が様子見の段階にある可能性も示唆しています。所有満足度の高いマシンであるだけに、安定期に入ったとも考えられます。

トップ10にランクインしたカワサキ「Ninja ZX-10R」に関しては、人気はあるものの流通量が比較的少なく、購入層も限定的であるとコメント。再販価格ではアドベンチャーモデルに及ばないものの、スーパースポーツモデルには確固たるファン層が存在するのも事実であり、今後の国産メーカーの施策に期待を寄せています。