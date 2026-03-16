モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年3月18日（水）から定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまご※1を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（数量限定、なくなり次第終了）と「チーズベーコン テリヤキバーガー」（期間限定：5月中旬まで）を同日から新たに発売する。モスバーガーは、「テリヤキバーガー」を日本のハンバーガーチェーンで