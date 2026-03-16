歌手のエド・シーラン（35）が、親友で音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（38）がホストを務めるポッドキャスト番組「Friends Keep Secrets」の最新エピソードに出演、「衛生習慣」に関するトークを繰り広げた。 【写真】セレーナ・ゴメスと結婚したばかりのベニー・ブランコ 事の発端は、昨年9月にセレーナ・ゴメスと結婚したばかりのベニーが、エドに投