一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(略称：JIGA)は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」のステージイベントに関する第1弾情報を発表しました。無双∞×Mumeixxxが5月23日（土）出演『ロックマン3』の作曲家でも知られ、SNS総フォロワー35万人超の“おかんP”こと藤田晴美氏(keyboard)率いる無双∞