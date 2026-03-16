令和7年分の確定申告を期限ギリギリの3月16日に提出した方の中には、還付金の振り込み時期がいつになるのか気になる方もいるでしょう。確定申告の期間中は膨大な数の申告書が税務署に集中するため、審査や確認作業に時間がかかり、振り込みが遅れる傾向にあります。 本記事では、令和7年分の確定申告の期限である3月16日に手続きを完了させた際の還付時期の目安、受取手順、万が一入金が確認できない場合の対処法についてまと