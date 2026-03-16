中東情勢と急落後の反発期待でレンジは広め 今週の日本株市場は日経平均想定レンジをやや広めに見ている。イラン情勢の緊迫化という下押し要因がある一方、日米首脳会談を材料とした買いや、イランへの攻撃開始以降の急落に対する自律反発も期待されるためだ。週明けは弱いスタートとなる可能性が高い。大阪取引所の日経平均先物はナイトセッションの終値5万2910円（14日（土）6:00）と日中（13日（金）15:45）終値から460