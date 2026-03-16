俳優の菅田将暉（33）が出演するマウントレーニアの新CMが16日から全国で放送される。【映像】真剣な表情で絵を描く菅田将暉今回のCMは、菅田が数週間、商品のパッケージを見ずに、うろ覚えでパッケージアートを描いてみようというコンセプト。「記憶力」と「絵心」という隠れた才能を披露した菅田だが、自身の記憶力について聞かれ次のように答えた。菅田「『覚えなきゃ』と思うと覚えられる。何でも覚えている方もいるが、