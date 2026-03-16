俳優の菅田将暉（33）が出演するマウントレーニアの新CMが16日から全国で放送される。

【映像】真剣な表情で絵を描く菅田将暉

今回のCMは、菅田が数週間、商品のパッケージを見ずに、うろ覚えでパッケージアートを描いてみようというコンセプト。

「記憶力」と「絵心」という隠れた才能を披露した菅田だが、自身の記憶力について聞かれ次のように答えた。

菅田「『覚えなきゃ』と思うと覚えられる。何でも覚えている方もいるが、（自身は）そういったことはまるでない。どんどん抜け落ちて基本的に何も覚えていないし、『その話、2回目だよ』とよく言われる。俳優業ってすごく短期的な記憶を使う仕事なので、すぐに入れてすぐ抜くんだろう」

また、持ち前の記憶力を使い、夢中でパッケージアートを描いた菅田だが、「最近夢中になっていること」についても明かした。

菅田「魚をさばくこと。集中しないと味にかかわってくる。北海道の友達が4〜5kgくらいのサケを送ってくれたので、せっかくおいしいものを頂いたからにはきれいに食べたいなと集中して、夢中になってやった」

（『ABEMA Morning』より）