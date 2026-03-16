＜ザ・プレーヤーズ選手権最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米ツアー最高額となる賞金総額2500万ドル（約39億4032万円）の“第5のメジャー”で、松山英樹が最終日に今大会自身初の60台をマーク。前日の「76」から一転し、6バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル3アンダー・27位タイで4日間を終えた。〈写真〉松山英樹はアドレスから10.9cm動いている？初日は