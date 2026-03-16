の実写版「ONE PIECE」シーズン2でトニートニー・チョッパー役を演じるミカエラ・フーヴァーは、英語版の声優だけでなくモーションキャプチャーも担当している。しかし当初は“声だけの役”だと思い、一度断っていたという。 DC映画『スーパーマン』（2025）のキャット・グラント役として知られ、Netflixドラマ「BEEF/ビーフ」シーズン2にも出演するフ&