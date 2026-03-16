警察官の胸を殴った男を逮捕ー男は「ノックをしたような感じで殴ってはいない」と容疑を一部否認しています。逮捕された自称・札幌市中央区の男・31歳はきのう、札幌市中央区のコンビニエンスストアの駐車場で、 男性警察官の胸を殴る暴行を加え、職務を妨害した疑いです。パトロール中の警察官が、ナンバープレートの電気がついていない乗用車を見つけ、男に職務質問をしたところ、男が警察官の胸を1回殴