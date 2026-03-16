女優の友田真希(53)が15日未明、自身のインスタグラムを更新し、娘の卒業式に出席したことを報告した。 【写真】きちんと母として娘の卒業式に出席した 紺のジャケットに白のブラウスという卒業式ファッションで、バックは雲一つない青空という画像。「娘の中学校の卒業式でしたー中高一貫校なのであまり変わりませんが、大きな節目ですから見届けてきました」と報告した。 さらに「思いっきり青春して欲しいな&#